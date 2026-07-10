Эрдоган: Турция продолжит оказывать поддержку Палестине

Турецкая сторона будет продолжать поддерживать Палестину на всех международных платформах и выступает за создание целостного Палестинского государства в границах 1967 года, отметил Эрдоган.

Анкара продолжит оказание поддержки Палестине на всех международных платформах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он сообщил по итогам переговоров в Анкаре с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Как Турция мы и впредь будем самым решительным образом защищать палестинское дело на всех возможных платформах. Хочу еще раз подчеркнуть, что поддержка Палестины — это общая ответственность всего человечества"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, всем мусульманским странам следует объединить усилия с целью защиты Палестины.

Также, отметил Эрдоган, Турция выступает за "создание независимого и географически целостного палестинского государства в границах 1967 года".

"Необходимо как можно скорее создать условия для начала процесса восстановления Газы и обеспечения безопасности в регионе"

— Реджеп Тайип Эрдоган