Экономика России продолжает восстанавливаться – Решетников

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников прокомментировал ситуацию в российской экономике, отметив, что она восстанавливается, невзирая на давление извне.

Российская экономика в данный момент восстанавливается после первой половины текущего года, такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Статистика за полугодие подтвердила, что экономика преодолевает динамику начала года"

– Максим Решетников

Глава МЭР напомнил, что темпы роста начали восстанавливаться еще в марте, и сейчас этот процесс продолжается, ему не препятствуют ни давление со стороны других стран, ни санкции.

Министр пояснил, что эти достижения стали возможны во многом благодаря системной работе, которую ведут правительство и Центробанка, а именно поддержке структурных изменений и наращиванию устойчивости российской экономики.