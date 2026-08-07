В США назвали объемы поставок нефти через Ормузский пролив

В Минэнерго США заявили, что действия военных и союзников в Персидском заливе обеспечили поставки нефти через Ормузский пролив в объеме почти 9 млн баррелей в сутки.

В Ормузском проливе средний недельный объем поставок нефти в настоящее время достигает почти 9 млн баррелей в сутки. Эту информацию опубликовал министр энергетики США Крис Райт в социальной сети Х.

"В сочетании с дополнительными 5-7 млн баррелей в сутки, поступающими из региона по недавно модернизированным трубопроводам и через экспортные терминалы, общий объем поставок нефти в настоящее время составляет в среднем около 15 млн баррелей в сутки"

- Крис Райт

Он также отметил, что только за воскресенье из региона Персидского залива было вывезено более 20 млн баррелей, что превышает довоенный средний показатель.

Отметим, что в период с 2022 по начало 2024 года средний объем транзита нефти через Ормузский пролив составлял около 20-21 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 20% мирового потребления. В первой половине 2025 года показатель находился на уровне 20,9 млн баррелей в сутки. Однако с началом активной фазы конфликта в 2025-2026 годах трафик резко снизился и составил менее 10% от прежних довоенных объемов.