Ильхам Алиев рассказал о начале строительства по проекту TRIPP в Армении

Азербайджанский лидер рассказал о том, что Баку не возражает против создания международного консорциума для проведения реконструкции Нахичеваньской железнодорожной линии.

Многие страны заинтересованы создать международный консорциум для проведения работ по реконструкции Нахичеваньской железной дороги, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом он сообщил в интервью государственному телеканалу AzTV и отметил, что Баку не возражает против этой инициативы.

"Многие международные организации, ряд стран проявляют интерес к Нахичеваньскому сегменту Азербайджанских железных дорог. Один из них – Европейский Союз. Представители Европейского Союза были в Нахичевани. Они ознакомились здесь с ситуацией на местах, и они тоже хотят быть участниками этого коридора. Мы в принципе не возражаем против этого"

— Ильхам Алиев

По словам азербайджанского лидера, на основной части территории АР, где располагаются "Азербайджанские железные дороги", уже завершаются строительные работы.

Поэтому здесь нет необходимости в каком-либо иностранном участии, обозначил он.

Однако, международный консорциум может участвовать в реконструкции Нахичеванской железнодорожной линии, при условии, "что контрольный пакет будет принадлежать правительству Азербайджана", рассказал Ильхам Алиев.

"По данному вопросу от нескольких стран поступили определённые сигналы (...) С концептуальной точки зрения это возможно. Мы, конечно, открыты к этому, но не хотим терять время"

— Ильхам Алиев

Также, как рассказал президент Азербайджана, строительство железной дороги на территории Армении по проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP) должно начаться уже в этом году.

По словам Ильхама Алиева, об этом они разговаривали во время недавнего телефонного звонка с президентом США Дональдом Трампом.

"В ходе последнего разговора с президентом Трампом стало ясно, что строительство железной дороги на территории Армении должно начаться (проект TRIPP - ред.) в этом году, там всего 42 километра пути. На территории же Нахичевани на основе нового технико-экономического обоснования протяжённость дороги составит 194 километра. Раньше она была короче. Мы не можем терять время"

— Ильхам Алиев