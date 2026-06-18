Ильхам Алиев рассказал о начале строительства по проекту TRIPP в Армении

Многие страны заинтересованы создать международный консорциум для проведения работ по реконструкции Нахичеваньской железной дороги, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом он сообщил в интервью государственному телеканалу AzTV и отметил, что Баку не возражает против этой инициативы.
"Многие международные организации, ряд стран проявляют интерес к Нахичеваньскому сегменту Азербайджанских железных дорог. Один из них – Европейский Союз. Представители Европейского Союза были в Нахичевани. Они ознакомились здесь с ситуацией на местах, и они тоже хотят быть участниками этого коридора. Мы в принципе не возражаем против этого"
— Ильхам Алиев
По словам азербайджанского лидера, на основной части территории АР, где располагаются "Азербайджанские железные дороги", уже завершаются строительные работы.
Поэтому здесь нет необходимости в каком-либо иностранном участии, обозначил он.
Однако, международный консорциум может участвовать в реконструкции Нахичеванской железнодорожной линии, при условии, "что контрольный пакет будет принадлежать правительству Азербайджана", рассказал Ильхам Алиев.
"По данному вопросу от нескольких стран поступили определённые сигналы (...) С концептуальной точки зрения это возможно. Мы, конечно, открыты к этому, но не хотим терять время"
— Ильхам Алиев
Также, как рассказал президент Азербайджана, строительство железной дороги на территории Армении по проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP) должно начаться уже в этом году.
По словам Ильхама Алиева, об этом они разговаривали во время недавнего телефонного звонка с президентом США Дональдом Трампом.
"В ходе последнего разговора с президентом Трампом стало ясно, что строительство железной дороги на территории Армении должно начаться (проект TRIPP - ред.) в этом году, там всего 42 километра пути. На территории же Нахичевани на основе нового технико-экономического обоснования протяжённость дороги составит 194 километра. Раньше она была короче. Мы не можем терять время"
— Ильхам Алиев