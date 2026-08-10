"Арарат-Армения" и "Кайрат" не смогли пробиться в Лигу чемпионов

Во вторник состоялся ряд матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. "Арарат-Армения" встречался с "Целе", "Сабах" – с "Орхусом", а "Кайрат" – с "Левски".

Вечером 11 августа состоялись ответные встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.

"Арарат-Армения" играл на выезде со словенским "Целе". Счет открыл на 83-й минуте нападающий "Целе" Яя Дукули, а на 85-й минуте полузащитник Беньямин Вербич удвоил преимущество хозяев, установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу "Целе".

Первая встреча команд завершилась в пользу "Арарат-Армении" со счетом 2:1. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышел "Целе".

Алматинский "Кайрат" принимал сегодня болгарский "Левски" на "Туркестан Арене" в Туркестане, а не на своем привычном поле из-за концерта американского рэпера Канье Уэста.

Как и неделю назад, встреча "Кайрата" и "Левски" завершилась в пользу болгарской команды со счетом 1:0. Единственный гол в ответном матче забил на 13-й полузащитник Рейналдо Насименто. В следующий раунд квалификации вышел "Левски".

Ранее сегодня в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышел также бакинский "Сабах", переигравший по сумме двух встреч датский "Орхус". "Сабах" стал единственным клубом из стран Южного Кавказа, сумевшим пробиться в следующую квалификационную стадию турнира.