Древние поселения нашли на месте будущего аэропорта в Архызе

Важная археологическая находка была сделана на территории, где создается аэропорт, в Архызе (Карачаево-Черкесия). Там нашли поселения древних людей.

Археологи в ходе поисковых работ обнаружили древние поселения на территории, где планируется построить первый в Карачаево-Черкесии аэропорт – в Архызе, рассказал заместитель руководителя по науке Кавказской экспедиции ИА РАН Роман Мимоход.

По словам ученого, специалистам нужно провести раскопки на площади порядка 20 га, работы проведены уже на 4 га. Мимоход уточнили, что работы планируется завершить к середине октября, если позволит погода, пишет ТАСС.

Археолог уточнил, что поселения были найдены в результате археологической разведки, так как никаких следов на поверхности земли от них не оставалось – там были только распаханные поля.

"Мы нашли там большое количество майкопской керамики. Начали работать в июле и ожидаем значительно большего количества находок, но уже у нас где-то 1,6 тыс фрагментов найдено и более 80 индивидуальных находок, поэтому работа еще продолжается"

– Роман Мимоход