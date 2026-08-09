Вестник Кавказа

Представитель КСИР встретился с руководством шиитского ополчения в Ираке

Карта Ирана Ирака и Кувейта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Командующий "Кудс" КСИР посетил столицу Ирака. В ходе визита он обсудил планы по разоружению многочисленных вооруженных группировок.

В Багдаде состоялась встреча командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Исмаила Каани и руководства шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Об этом сообщили информированные источники.

"Командующий силами "Кудс" КСИР Каани прибыл в Багдад, где провел встречи с руководителями "Аль-Хашд аш-Шааби", вооруженных группировок, политиками шиитского Координационного совета"

– телеканал Al-Hadath

По его информации, на встрече обсуждались планы властей Ирака по разоружению многочисленных вооруженных группировок.

В конце июля США и Саудовская Аравия атаковали объекты "Аль-Хашд аш-Шааби". После этого шиитские формирования пообещали нанести ответный удар по США и их союзникам в регионе.

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