Представитель КСИР встретился с руководством шиитского ополчения в Ираке

Командующий "Кудс" КСИР посетил столицу Ирака. В ходе визита он обсудил планы по разоружению многочисленных вооруженных группировок.
В Багдаде состоялась встреча командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Исмаила Каани и руководства шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Об этом сообщили информированные источники.
"Командующий силами "Кудс" КСИР Каани прибыл в Багдад, где провел встречи с руководителями "Аль-Хашд аш-Шааби", вооруженных группировок, политиками шиитского Координационного совета"
– телеканал Al-Hadath
По его информации, на встрече обсуждались планы властей Ирака по разоружению многочисленных вооруженных группировок.
В конце июля США и Саудовская Аравия атаковали объекты "Аль-Хашд аш-Шааби". После этого шиитские формирования пообещали нанести ответный удар по США и их союзникам в регионе.