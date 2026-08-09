Саудовское судно подверглось обстрелу в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменские военные атаковали саудовское судно в Баб-эль-Мандебе. Жертвами инцидента стали несколько членов экипажа.

В Баб-эль-Мандебском проливе атаковано торговое судно из Саудовской Аравии. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным агентства ISNA, ракетный обстрел совершили Вооруженные силы Йемена. В результате инцидента погибли три члена экипажа. Двое из них являлись гражданами Пакистана, а еще одни – Индонезии.

Напомним, йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами в конце июля, когда хуситы объявили о морской блокаде королевства. Поводом для эскалации стала атака на самолет с членами движения 13 июля.