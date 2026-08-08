Форум "Каспий" в Дербенте соберет молодежь из более 90 стран

В первой декаде сентября в дагестанском Дербенте пройдет международный молодежный образовательный форум "Каспий", участие в котором примут представители более 90 стран мира.

В дагестанском Дербенте с 5 по 10 сентября пройдет международный молодежный образовательный форум "Каспий", в котором уже подтвердили свое участие представители свыше 90 странмира, - сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

"Всего организаторы получили более 6 тысяч заявок из 89 регионов России и 93 – из зарубежных государств"

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Работа форума будет организована сразу по восьми тематическим направлениям - от патриотического воспитания и добровольчества до предпринимательства, международного сотрудничества и креативных индустрий, передает портал "Это Кавказ".

Форум пройдет на площадке парка "Патриот" в древнем Дербенте, говорится в сообщении.