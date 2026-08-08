Вестник Кавказа

В Дагестане запустили онлайн-бот для оцифровки национальных языков

В Дагестане запустили онлайн-бот для оцифровки национальных языков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Онлайн-бот разработали в Дагестане для создания цифровых корпусов национальных языков, чтобы привлечь жителей региона к оцифровке и переводу текстов на шесть языков.

В Дагестане разработан бот по созданию цифровых корпусов национальных языков народов региона. Данная информация предоставлена министерством цифрового развития, информации и печати республики.

На первом этапе в цифровой ресурс включены шесть языков: аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Представители ведомства призвали жителей принять участие в проекте для совместного сохранения национальных языков.

Для участия в оцифровке необходимо пройти входной тест из пяти обязательных вопросов, где правильный ответ минимум на 50% заданий, то есть на три из пяти, открывает доступ к основному переводу текстов с русского на выбранный язык, после чего администратор программы выборочно предоставляет участникам право на озвучивание материалов .

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