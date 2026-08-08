Израиль обеспокоен альянсом Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

Власти Израиля встревожены формированием нового регионального альянса, в котором участвуют Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.
Тель-Авиву надлежит проявить максимальную осторожность из-за формирования на Ближнем Востоке нового альянса в составе Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, такое заявление сделал глава Минсельхоза Израиля Ави Дихтер.
"Это очень, очень проблематичный альянс для Израиля"
– Ави Дихтер
Министр предположил, что еще одним участником альянса может стать Египет.
Он напомнил об оси Иран – Ирак – Сирия – Ливан, которой больше не существует, и констатировал появление нового альянса, призвав к максимальной бдительности: она необходима, поскольку у Пакистана есть ядерное оружие.
"Это лишь усиливает необходимость в союзе с глобальной сверхдержавой такого масштаба, как Соединенные Штаты"
– Ави Дихтер