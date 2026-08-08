Вестник Кавказа

Израиль обеспокоен альянсом Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля встревожены формированием нового регионального альянса, в котором участвуют Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.

Тель-Авиву надлежит проявить максимальную осторожность из-за формирования на Ближнем Востоке нового альянса в составе Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, такое заявление сделал глава Минсельхоза Израиля Ави Дихтер.

"Это очень, очень проблематичный альянс для Израиля"

– Ави Дихтер

Министр предположил, что еще одним участником альянса может стать Египет.

Он напомнил об оси Иран – Ирак – Сирия – Ливан, которой больше не существует, и констатировал появление нового альянса, призвав к максимальной бдительности: она необходима, поскольку у Пакистана есть ядерное оружие.

"Это лишь усиливает необходимость в союзе с глобальной сверхдержавой такого масштаба, как Соединенные Штаты"

– Ави Дихтер

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