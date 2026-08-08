Аббас Аракчи и спикер Меджлиса ИРИ посетят Пакистан

Аракчи и Галибаф посетят Пакистан, заявили в МИД Ирана. Визит состоится, когда возникнут подходящие условия.

Глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи совершит визит в Пакистана в составе делегации Тегерана, в которую также войдет спикер иранского Меджлиса Багер Галибаф. Поездка будет осуществлена, когда возникнут подходящие условия, заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Получили приглашения для Арагчи и Галибафа в Пакистан, и эта поездка будет осуществлена, когда будет подходящая возможность"

– Эсмаил Багаи

Отметим, что Пакистан является активным участником переговорного процесса между США и Ираном. Ранее Исламабад присоединился к оборонительному соглашению с Турцией и Саудовской Аравией для координации усилий по безопасности в регионе.