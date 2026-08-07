Рубио рассказал о перспективах сотрудничества с Баку и Ереваном

Соединенные Штаты продолжат плотное сотрудничество с Азербайджаном и Арменией для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Вашингтон намерен развивать плотное сотрудничество с Баку и Ереваном для обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальной сети по случаю годовщины вашингтонского саммита.

Рубио особо отметил историческое значение подписания Совместной декларации и роль президента Дональда Трампа, президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в процессе достижения мира.

"Эта декларация положила конец десятилетиям конфликта на Южном Кавказе и дала старт новаторскому проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP)"

— Марко Рубио

По его словам, весь этот год США "работали бок о бок с Арменией и Азербайджаном, чтобы превратить это обещание в реальный прогресс".

Как рассказал госсекретарь США, проект "Маршрут Трампа" будет реализован в полной мере уже совсем скоро.

"Мир открыл двери для укрепления отношений между Соединенными Штатами, Арменией и Азербайджаном, что будет способствовать экономическому процветанию всех трех стран"

– Марко Рубио

Он поздравил Азербайджан и Армению с достиженим мира между собой, подчеркнув, что руководство обеих стран проявили особые мужество и дальновидность.

Данное событие открыло больше количество возможностей для сотрудничества США, Азербайджана и Армении на Южном Кавказе, обозначил Рубио.