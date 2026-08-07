Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах с Ираном

Американский президент Вэнс заявил о том, что Соединенные Штаты в настоящее время добились прогресса в процессе непрямых переговоров с Ираном.

Вашингтон добился определенного прогресса в переговорном процессе с Тегераном, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что иранцы также хотят, чтобы конфликт завершился, однако стоит понять, "способна ли их система предоставить то, что необходимо".

Это важно, для того, чтобы Соединенные Штаты получили от взаимодействия с Ираном все, что им необходимо, подчеркнул вице-президент.

"Это еще предстоит понять, но я считаю, что мы добились определенного прогресса за последние несколько дней"

— Джей Ди Вэнс

Он подчеркнул, что переговоры с Ираном продолжаются постоянно. Основным вопросом сейчас остается судоходство в Ормузском проливе.

"Мы пытаемся максимально увеличить объемы нефти и газа, поступающих через Ормузский пролив. Сейчас мы сосредоточены на этом"

— Джей Ди Вэнс

По словам американского вице-президента, важно, чтобы иранцы пошли на значительные изменения своей риторики, необходимые для улучшения отношений с Соединенными Штатами.

Оман также участвует в обсуждении безопасности судоходства в Ормузе, рассказал он.

По словам Вэнса, для этого необходимо разработать схему движения, которая позволила бы судам безопасно проходить из-за мин, установленных Ираном в акватории пролива.