Вестник Кавказа

Бюст Вероники Дударовой открыли в Московской консерватории

В фойе Большого зала Московской консерватории имени Чайковского открыли бюст дирижёра Вероники Дударовой, осетинке, родившейся в Баку и покорившей весь мир. Бюст выполнил народный художник Северной Осетии Владимир Соскиев.

В этом году Веронике Дударовой исполнилось бы 110 лет. Народная артистка СССР внесла огромный вклад в музыкальное искусство. Она единственная в мире женщина, которая руководила симфоническими оркестрами больше полувека. Этот факт занесён в Книгу рекордов Гиннесса. На торжественной церемонии присутствовали ректор консерватории Александр Соколов, маэстро Валерий Гергиев, экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов, деятели культуры, родственники дирижёра и представители Московской осетинской общины.

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