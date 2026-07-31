Иран не откроет Ормуз сразу после достижения соглашения с Оманом – Багаи

Официальный представитель МИД Исламской Республики заявил о том, что достижение соглашения Тегерана и Маската по Ормузскому проливу совершенно не будет означать, что его акватория будет открыта.

Достижение соглашения между Ираном и Оманом по маршруту через Ормузский пролив не гарантирует открытие его акватории для свободы судоходства, такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о ходе переговоров Маската и Тегерана по Ормузу.

Багаи подчеркнул, что решение об открытии пролива будет принимать иранское руководство и совершенно не обязательно, что это произойдет сразу после достижения соглашения.

"Достижение соглашения о безопасном маршруте судоходства через Ормузский пролив является необходимым, но недостаточным условием для открытия пролива"

– Эсмаил Багаи

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства отметил, что "причиной закрытия Ормузского пролива стали не разногласия между Тегераном и Маскатом, а агрессия США и Израиля по отношению к Ирану".