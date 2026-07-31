Иран не откроет Ормуз сразу после достижения соглашения с Оманом – Багаи

Достижение соглашения между Ираном и Оманом по маршруту через Ормузский пролив не гарантирует открытие его акватории для свободы судоходства, такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о ходе переговоров Маската и Тегерана по Ормузу.
Багаи подчеркнул, что решение об открытии пролива будет принимать иранское руководство и совершенно не обязательно, что это произойдет сразу после достижения соглашения.
"Достижение соглашения о безопасном маршруте судоходства через Ормузский пролив является необходимым, но недостаточным условием для открытия пролива"
– Эсмаил Багаи
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства отметил, что "причиной закрытия Ормузского пролива стали не разногласия между Тегераном и Маскатом, а агрессия США и Израиля по отношению к Ирану".