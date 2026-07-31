Вестник Кавказа

"Спартак" одержал волевую победу над "Ахматом" в Грозном

"Спартак" одержал волевую победу над "Ахматом" в Грозном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Матчем "Ахмат" – "Спартак" завершился 2-й тур чемпионата России по футболу. Судьбу встречи решил мяч, забитый на 91-й минуте.

В Грозном только что завершилась встреча 2-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и московским "Спартаком". Волевую победу со счетом 2:1 одержала столичная команда.

Счет на 5-й минуте открыл с пенальти полузащитник хозяев Эгаш Касинтура. На 39-й минуте защитник "Спартака" Кристофер Ву восстановил статус-кво, а в компенсированное ко второму тайму время полузащитник московской команды Эсекиэль Барко забил победный мяч.

Отметим, что с 76-й минуты "Ахмата" играл в меньшинстве в результате удаления Касинтуры.

В 3-м туре "Ахмат" сыграет в гостях с "Краснодаром", "Спартак" примет дома "Оренбург".

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