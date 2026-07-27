Азербайджанский борец принес стране серебряную медаль

Азербайджанский борец вольного стиля Ибрагим Гасанов, выступавший в весе до 51 килограмма на чемпионате мира U-17 в Баку, дошел до финала, но не смог одолеть соперника из Ирана Беньямина Майвана.

Азербайджанский борец вольного стиля Ибрагим Гасанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U-17, завершающемся в Баку.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 51 килограмма, в финале встретился с представителем Ирана Беньямином Майваном, но не смог победить иранского борца: поединок завершился победой соперника со счетом 5:1, передает АЗЕРТАДЖ.

Бронзовые награды достались Исламу Куракмаеву (Россия) и Масамуне Ушимадое (Япония).

Награды спортсменам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Родика Мария.