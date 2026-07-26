Ирак хочет увеличить экспорт нефти через Турцию

Ирак ставит перед собой цель увеличить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан до 1,5 млн баррелей в сутки, заявили в энергетическом ведомстве страны.

Ирак намерен увеличить объемы нефтяных поставок за счет экспорта через Турцию, такое заявление сделал министр нефти арабской республики Басем Мухаммед Худейр.

Планируется, что экспорт будет проходить через турецкий средиземноморский порт Джейхан.

"Предпринимаются усилия по увеличению вдвое объема экспорта иракской нефти в рамках нового рамочного соглашения с Турцией"

— Басем Мухаммед Худейр

Глава ведомства уточнил, что соглашение, подписанное с Анкарой, "устанавливает максимальную экспортную мощность приблизительно в 750 тыс баррелей в сутки"

Однако, по его словам, Багдад хочет добиться увеличения объемов до 1,5 млн баррелей нефти в сутки в дальнейшем.

Худейр рассказал, что отношения в нефтегазовой отрасли Ирака и Турции распространяются на более широкие инвестиционные возможности, не онраничиваясь только поставками через Джейхан.

"Сейчас проходят интенсивные обсуждения относительно инвестиций и разработки месторождений в Ираке, а также установления стратегических партнерства между иракскими и турецкими компаниями в секторах добычи и переработки"

– Басем Мухаммед Худейр

Напомним, ранее Багдад и Анкара заключили соглашение о поставках нефти на мировые рынки от иракских месторождений Киркука до турецкого порта Джейхан.