Звезды рассказали о любви к Баку и азербайджанской кухне

Мировые звезды эстрады, принявшие участие в фестивале Dream Fest в Баку, поделились впечатлениями о стране и национальной кухне Азербайджана.

Участники международного музыкального фестиваля Dream Fest 2026 на курорте Sea Breeze поделились впечатлениями от Азербайджана, его культуры, кухни и гостеприимства, пишет Trend.

Всего участие в фестивале, который прошел с 23 по 26 июля 2026 года приняли более 50 артистов из разных стран.

"Я счастлив впервые приехать в Баку и стать частью этого прекрасного фестиваля. Вместе со своей семьей я открыл для себя очень красивую страну и мы очень рады быть здесь. Музыка объединяет людей, города и культуры, и здесь, на берегу Каспийского моря, это ощущается особенно сильно. Мы очень счастливы быть в Баку"

– певец из Алжира Cheb Khaled

Американский рэпер Ty Dolla $ign также впервые посетил Азербайджан. "Это мой первый визит в Азербайджан, и я уже вдохновлен атмосферой Баку. Здесь очень красиво, а энергия фестиваля действительно особенная. Мне рассказали о долме, кутабах и кебабе - обязательно попробую", – поделился он.

Британец John Newman пообещал приехать в Баку снова: "Это удивительное место с особенной энергетикой. Для артиста очень важно чувствовать, что его музыку любят и помнят. Я благодарен за такой теплый прием и с удовольствием вернусь сюда снова".

Исполнитель из Турции EDIS подчеркнул, что музыка не знает границ и объединяет людей разных стран и культур. Он поблагодарил создателей Dream Fest.

Музыкант Tomas Nevergreen отметил теплый прием и хорошую организацию: "Для нас фестиваль в Баку - словно другой мир. Здесь все организовано на самом высоком уровне: сцена, техническое оснащение, атмосфера. Но главное - это люди. Нас встретили с невероятным теплом, и мы счастливы быть здесь".

"Dream Fest всегда проходит грандиозно. Я уже был здесь и рад вернуться снова. Здесь невероятная атмосфера, потрясающая энергетика и очень искренние люди. К тому же Эмин - мой близкий друг, поэтому приезжать сюда для меня всегда большая радость. И, конечно, невозможно забыть знаменитую азербайджанскую кухню"

– Andru Donalds

Турецкая звезда Эмре Алтуг: "Для меня большая честь быть частью такого масштабного фестиваля. Но не менее важно выступать именно в Баку. В Турции хорошо знают, как любят Азербайджан, и эта любовь взаимна. В следующий раз я хотел бы приехать сюда уже как турист, чтобы лучше узнать этот прекрасный город".

Певица Алсу рассказала о любви к кухне Азербайджана, а также о том, что Баку для нее словно родной город.

"В Баку невозможно соблюдать диету. Обожаю кутабы, люля-кебаб — азербайджанская кухня для меня настоящий рай. Баку никогда не был для меня чужим городом. Я люблю этот город, азербайджанский народ и всегда счастлива выступать перед такой теплой и внимательной публикой"

– Алсу

Стас Михайлов приехал в Баку с детьми: "Я всегда приезжаю в Азербайджан с особой теплотой и считаю эту страну своей второй родиной. Если бы была возможность, бывал бы здесь гораздо чаще. На этот раз приехал с детьми, чтобы показать им Баку, Ичеришехер, Сумгайыт, познакомить с азербайджанской кухней и местами, связанными с историей нашей семьи".

Российские артисты Ани Лорак и Стас Пьеха также поделились теплым отношением к Азербайджану и отметили, что приезжают не в первый раз.

Певец Брендон Стоун так полюбил Баку, что хочет приобрести в городе недвижимость: "Я настолько часто бываю в Азербайджане, что всерьез задумываюсь о покупке жилья здесь. Каждый приезд начинается с прогулки по Ичеришехер - эти старые улочки заряжают особой энергетикой. Очень люблю бакинские помидоры и "помидор-юмурта"".

"Баку – это вдохновение, тепло, а главное здесь потрясающие люди, приветливые, светлые. Фестиваль великолепен. Не как певец, а как зритель сам наслаждался выступлениями артистов"

– рэп-исполнитель из Казахстана Jaman T

Участие в фестивале приняли не только зарубежные, но и азербайджанские музыканты.

Зульфия Ханбабаева: "Каждый Dream Fest отличается своей особой атмосферой и неизменно дарит зрителям новые впечатления. Каждый год фестиваль становится другим, появляются новые идеи и форматы. Благодарю организаторов и зрителей за этот замечательный праздник музыки".

Роза Зергерли: "Для азербайджанских артистов участие в таком международном фестивале имеет особое значение. Очень важно, что отечественные исполнители выступают на одной сцене с мировыми звездами".

Айсель Теймурзаде: "Можно сказать, что мое возвращение на сцену началось здесь, на Dream Fest. Прошлый год стал отправной точкой моего нового творческого пути. Я действительно чувствую, что, как птица Феникс, снова взлетела. Хочу от всего сердца поблагодарить людей, которые меня любят и поддерживают, а также представителей прессы".

Орхан Зейналлы: "Dream Fest уже стал важной частью культурной жизни Азербайджана. Он способствует развитию современной музыкальной индустрии, а также знакомит международную аудиторию с азербайджанской музыкой. В Баку приезжают артисты разных национальностей и музыкальных направлений, здесь собирается самая разная публика, и каждый может представить свое творчество. Это настоящий праздник и хочется, чтобы таких фестивалей становилось еще больше".