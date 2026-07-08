Вестник Кавказа

Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС в Чолпон-Ате

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
Армянский премьер собирается принять участие в предстоящем заседании Межправсовета ЕАЭС. На встрече Пашинян поднимет вопрос о "парализованности" Союза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств стран ЕАЭС, которое состоится 6–7 августа в городе Чолпон-Ата.

На встрече он планируется указать на то, что ЕАЭС не функционирует, он парализован.

"Если договор ЕАЭС не функционирует, то и организация не функционирует. ЕАЭС фактически парализован, и паралич демонстрирует признаки углубления"

– Никол Пашинян

На заседании ЕАЭС Пашинян намерен поднимать все вопросы, касающиеся армянской повестки. 

"Уверен, что если наш вопрос не будет решен в ближайшее время, то Армения устранит эту проблему, а Евразийский экономический союз — нет"

– Никол Пашинян

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.