Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС в Чолпон-Ате

Армянский премьер собирается принять участие в предстоящем заседании Межправсовета ЕАЭС. На встрече Пашинян поднимет вопрос о "парализованности" Союза.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств стран ЕАЭС, которое состоится 6–7 августа в городе Чолпон-Ата.
На встрече он планируется указать на то, что ЕАЭС не функционирует, он парализован.
"Если договор ЕАЭС не функционирует, то и организация не функционирует. ЕАЭС фактически парализован, и паралич демонстрирует признаки углубления"
– Никол Пашинян
На заседании ЕАЭС Пашинян намерен поднимать все вопросы, касающиеся армянской повестки.
"Уверен, что если наш вопрос не будет решен в ближайшее время, то Армения устранит эту проблему, а Евразийский экономический союз — нет"
– Никол Пашинян