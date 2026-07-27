Армения настроена увеличить импорт газа из Ирана

Власти Армении настроены увеличить поставки газа из Ирана в обмен на увеличение экспорта электроэнергии в ИРИ, заявил глава ведомства территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян.
"Мы с обеих сторон зафиксировали, что Республика Армения фактически нуждается в получении больших объемов газа, а ИРИ имеет потребность в получении больших объемов электроэнергии. Пропускная способность нашего действующего газопровода больше, чем объем газа, поступающий по нему в данный момент"
– Давид Худатян
Худатян отметил, что Армения может нарастить поставки электроэнергии в Иран благодаря запуску ЛЭП в 400 кВ. По словам главы ведомства, Ереван может импортировать минимум вдвое больше газа, так как все возможные ресурсы газопровода не задействованы.