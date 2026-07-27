Вестник Кавказа

Армения настроена увеличить импорт газа из Ирана

Армения настроена увеличить импорт газа из Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван стремится увеличить импорт иранского газа. В обмен РА предлагает нарастить поставки электроэнергии.

Власти Армении настроены увеличить поставки газа из Ирана в обмен на увеличение экспорта электроэнергии в ИРИ, заявил глава ведомства территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян. 

"Мы с обеих сторон зафиксировали, что Республика Армения фактически нуждается в получении больших объемов газа, а ИРИ имеет потребность в получении больших объемов электроэнергии. Пропускная способность нашего действующего газопровода больше, чем объем газа, поступающий по нему в данный момент"

– Давид Худатян 

Худатян отметил, что Армения может нарастить поставки электроэнергии в Иран благодаря запуску ЛЭП в 400 кВ. По словам главы ведомства, Ереван может импортировать минимум вдвое больше газа, так как все возможные ресурсы газопровода не задействованы.

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