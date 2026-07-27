Вестник Кавказа

Аракчи в телефонных разговорах призвал к дипломатическому урегулированию в регионе

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Ирана в телефонных разговорах с коллегами из Омана и Саудовской Аравии заявил о необходимости урегулирования дипломатическими методами.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи считает необходимым использование дипломатических путей при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, об этом он сообщил в ходе телефонных бесед с министрам иностранных дел Омана и Саудовской Аравии Бадром аль-Бусаиди и Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Информацию о беседах распространило иранское внешнеполитическое ведомство.

"Аракчи в двух отдельных телефонных разговорах (...) отметил необходимость укрепить сотрудничество и призвал к дипломатическим усилиям по установлению стабильности в регионе и решению проблем с безопасностью в Ормузском проливе, возникших из-за агрессивных действий США"

– МИД Исламской Республики

Кроме того, в сообщении говорится, что в ходе бесед дипломаты поговорили об отношениях между своими странами. Еще одной темой разговоров стали актуальные события на Ближнем Востоке.

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