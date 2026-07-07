Вестник Кавказа

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан запустили систему eTIR

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан запустили систему eTIR
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан существенно упростил грузоперевозки с Туркменистаном и Узбекистаном, внедрив в них систему электронных перевозок eTIR - электронный обмен таможенными данными уменьшает оборот документов и ускоряет таможенные процедуры.

Азербайджан начал применять систему электронных грузоперевозок eTIR с Туркменистаном и Узбекистаном, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

В процессе апробации груз, следовавший из Азербайджана в восточном направлении, был доставлен через Каспийское море в порт "Туркменбаши", а затем через пункт пропуска "Фарап" прибыл в Узбекистан, передает Trend.

В западном направлении четыре большегруза, перевозившие товары из Туркменистана, после завершения таможенного оформления в порту "Туркменбаши" пересекли Каспийское море на пароме и прибыли в бакинский Международный морской торговый порт.

Внедрить прогрессивную систему помогло сотрудничество между таможенными органами Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана, Европейской экономической комиссией, Международным союзом автомобильного транспорта и его организациями-членами.

Новая система обеспечивает электронный обмен таможенными данными в режиме реального времени, позволяет существенно сократить объем бумажного документооборота, ускоряет прохождение таможенных процедур, снижает расходы и упрощает торговые операции.

Еще один безусловный плюс прогрессивной системы – она повышает привлекательность Среднего коридора и увеличения объемов грузоперевозок по нему.

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