Масштабный энергетический кризис угрожает Европе

По данным компании Wood Mackenzie запасы газа в подземных хранилищах Европы в зиме могут достигнуть максимум 75% если Ормузский пролив останется закрытым.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы значительно снижается на фоне кризиса на Ближнем Востоке, считают аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Согласно их подсчетам, при лучшем сценарии этот уровень может достичь 75% к началу ноября текущего года: при условии, если Катар сможет реализовать полную работу уцелевших линий сжижения газа уже к концу сентября.

Отмечается, что средний показатель для этой даты в пять лет составляет 90%.

"Если Ормузский пролив останется закрытым еще на два месяца, то уровень хранилищ окажется ниже 70%. Исторически низкий уровень запасов газа в Европе в сочетании с возобновившимися перебоями в поставках через Ормузский пролив привел к тому, что спотовые цены превысили июньские минимумы более чем на 50%, что поставило под угрозу безопасность поставок зимой 2026/27 года"

– Wood Mackenzie

При этом уже сегодня некоторые развивающиеся страны испытывают сильное колебание цен на СПГ, в дальнейшем они столкнутся с сокращением спроса, считают аналитики.

Более обеспеченные государства могут покрыть эти издержки, а страны с низким уровнем дохода – нет, отмечается в отчете.

В настоящее время существует три основных фактора давления, согласно WoodMac.

Во-первых, запасы в подземных хранилищах Европы составляют чуть более 50%, это является одним из самых низких показателей за всю историю.

Во-вторых, спрос на СПГ в Азии вернулся к уровню 2025 года и это усиливает конкуренцию с ЕС за доступные грузы. На это даже не повлияло значительно выбытие катарских объемов СПГ.

В-третьих, согласно прогнозам, катарские предприятия не будут работать на полные мощности до второй половины 2027 года.

"Низкие запасы в Европе, высокий спрос в Азии и ограниченный рост новых поставок СПГ практически гарантируют высокие цены этой зимой и в 2027 году"

— Wood Mackenzie

Аналитики считают, что Европа очень близка к глобальному энергетическому кризису, поскольку альтернативы газу очень ограничены.

"ЕС стоит перед сложным выбором: с одной стороны - продавливание запрета на импорт российского СПГ с января 2027 года, а с другой - более строгие правила по выбросам метана, что может ограничить гибкость импорта именно в тот момент, когда Европа больше всего в этом нуждается"

– Wood Mackenzie

Уточняется, что за последние пять лет в Европе произошло снижение запасов природного газа на 15,9%, которые является ключевым индикатором для мирового рынка газа.

Согласно статистике, также Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ.