Вестник Кавказа

В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2

В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
​Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,2 на территории Кизилюртовского района Дагестана, при этом жертв и разрушений в регионе зафиксировано не было.

В Дагестане сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,2 на территории Кизилюртовского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике.

"Поступило сообщение о том, что в Кизилюртовском районе вблизи населенного пункта Новый Чиркей на глубине 15 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,2"

- ГУ МЧС РФ 

Отметим, что на поверхности земли подземные толчки не ощущались, эвакуация населения и привлечение спасательных подразделений ведомства не потребовались

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