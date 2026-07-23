В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2

​Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,2 на территории Кизилюртовского района Дагестана, при этом жертв и разрушений в регионе зафиксировано не было.

В Дагестане сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,2 на территории Кизилюртовского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике.

"Поступило сообщение о том, что в Кизилюртовском районе вблизи населенного пункта Новый Чиркей на глубине 15 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,2"

- ГУ МЧС РФ

Отметим, что на поверхности земли подземные толчки не ощущались, эвакуация населения и привлечение спасательных подразделений ведомства не потребовались