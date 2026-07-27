КСИР возобновил атаки на базы США в Иордании

Этим утром в Иордании средства ПВО перехватили пять запущенных Ираном ракет. Также несколько ракет было уничтожено вчера вечером. Иран атаковал базу США в Иордании спустя четыре дня перемирия.

Иран вновь запускает ракеты по военным базам США в Иордании, этим утром ВС Иордании сообщили об отражении новой атаки.

"Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили утром в среду пять запущенных Ираном баллистических ракет, нацеленных на территорию страны"

– ВС Иордании

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что провели атаку американской базы на территории Иордании.

"(Подразделения КСИР) нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по авиабазе и штабу Центрального командования Вооруженных сил США в Иордании"

– КСИР

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о перехвате минувшей ночью нескольких иранских ракет.

"Сегодня в 17:45 по времени восточного побережья США (29 июля 00:45 мск) Корпус стражей исламской революции попытался осуществить неожиданную атаку на силы США на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены"

– CENTCOM

Напомним, с 25 июля США и Иран не обменивались ударами после того, как глава Белого дома Дональд Трамп отдал приказ остановить атаки по территории Ирана.