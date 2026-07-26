Особый режим для прохода российских судов через Ормуз останется в силе – Джалали

Иран, по словам посла Казема Джалали, не намерен менять для России режим прохода судов через Ормузский пролив.
Российские суда и дальше смогут пользоваться особым режим прохода через Ормузский пролив, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью ТАСС.
"Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим"
– Казем Джалали
Напомним, что ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило о переговорах между Оманом и Ираном об открытии третьего маршрута через Ормузский пролив. Сейчас суда двигаются по северному либо по южному маршруту : первый проходит у берегов ИРИ, второй находится ближе к Оману. Третий путь расположен между ними, но с начала марта он практически не был задействован.