Вестник Кавказа

Совет мира готов начать управление Газой в ближайшие месяцы

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сектор Газа может вступить в новую фазу развития уже в ближайшие месяцы: Совет мира анонсировал введение новой модели управления регионом.

Совет мира, который был создан при участии Дональда Трампа, планирует в ближайшие месяцы запустить новую систему руководства сектором Газа. Как отметили в структуре, нововведения внедряются при поддержке международных стабилизационных сил. 

"Международные стабилизационные силы сыграют решающую роль в расширении объемов гуманитарной помощи и усилий по восстановлению Газы. В ближайшие месяцы эти усилия выльются в конкретные шаги по внедрению новой модели управления, обеспечению безопасности и экономических возможностей"

– Совет мира 

Власти Израиля ранее одобрили планы по размещению международного контингента в районе палестинского анклава. В Совете мира приветствовали это решение, которое позволит начать реализацию планов по урегулированию.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1145 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.