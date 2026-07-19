Совет мира готов начать управление Газой в ближайшие месяцы

Сектор Газа может вступить в новую фазу развития уже в ближайшие месяцы: Совет мира анонсировал введение новой модели управления регионом.

Совет мира, который был создан при участии Дональда Трампа, планирует в ближайшие месяцы запустить новую систему руководства сектором Газа. Как отметили в структуре, нововведения внедряются при поддержке международных стабилизационных сил.

"Международные стабилизационные силы сыграют решающую роль в расширении объемов гуманитарной помощи и усилий по восстановлению Газы. В ближайшие месяцы эти усилия выльются в конкретные шаги по внедрению новой модели управления, обеспечению безопасности и экономических возможностей"

– Совет мира

Власти Израиля ранее одобрили планы по размещению международного контингента в районе палестинского анклава. В Совете мира приветствовали это решение, которое позволит начать реализацию планов по урегулированию.