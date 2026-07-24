Выживший альпинист раскрыл причину трагедии на Эльбрусе

Один из двоих выживших на Эльбрусе альпинистов из Боснии и Герцеговины назвал причину гибели членов его группы. Погибли пятеро из семерых альпинистов.

Гибель на Эльбрусе пяти альпинистов из Боснии и Герцеговины связана не с недостаточным опытом туристов, а с погодными условиями на пятитысячнике, такое мнение выразил один из выживших участников восхождения Харис Адилович.

Альпинист отметил, что в Боснии и Герцеговине много гор, поэтому есть возможность тренироваться почти каждые выходные. В связи с этим он отверг идею о том, что трагедия связана с недостатком опыта.

"Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды"

– Харис Адилович

Об этом альпинист рассказал газете "Известия".

Восхождение совершалось 25 июля, однако погода резко испортилась. В результате пятеро иностранцев погибли на седловине горы Эльбрус. Один сумел спуститься самостоятельно, еще один был спасен. Группа поднималась на пятитысячник без гида.

К настоящему времени с горы удалось эвакуировать тела троих погибших.