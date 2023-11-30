Конфликт с Израилем не отвечает интересам Сирии – аш-Шараа

Сирия нацелена на соглашение по мерам безопасности с Израилем, конфликт с еврейским государством не в интересах Дамаска, поделился аш-Шараа.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Дамаск хотел бы избежать конфронтации с Ищраилем, конфликт не отвечает интересам страны, передает Al Jazeera.

"Мы опасаемся военной эскалации в регионе и стараемся избежать конфронтации с Израилем. Дамаск при содействии дружественных стран работает над достижением соглашения по безопасности с Израилем"

– Ахмед аш-Шараа

Он особо подчеркнул, что Сирия при этом не готова идти на уступки, связанные с Голанскими высотами, которые остаются в оккупации с 1967 года.