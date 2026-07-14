Непогода в Ростовской области задержала свыше 100 поездов

Из-за шторма, обрушившегося на Ростовскую область, в пути задерживается более 100 поездов. Об изменении в расписании поездов южных направлений сообщают РЖД и "Гранд сервис экспресс".

Более сотни поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области.

"На данный момент с опозданием следует 111 поездов, максимальное время задержки составляет 7 часов. На конечные станции прибыло восемь поездов, ранее задержанных из-за непогоды в Ростовской области"

– РЖД

В компании уточнили, что также с задержкой будут отправлены с начальных станций еще четыре поезда, в том числе №326 Новороссийск - Пермь и №151 Анапа - Москва.

Не только "Российские железные дороги", но и перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщает сегодня о задержке поездов из-за разгула стихии в Ростовской области. По четыре поезда "Таврия" задерживаются на пути из Крыма и в Крым – это поезда, курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Керчью. Кроме того, в Краснодарский край следует поезд №197 Москва - Адлер с опозданием 8 часов, из Краснодарского края – поезд №434 Новоросcийск - Москва с опозданием 1 час.