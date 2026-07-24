США и Иран ответили посредникам: переговоры возможны

Власти США и Ирана дали ответ посредникам Катару и Пакистану на предложение о прекращении огня на десять дней и возвращении к переговорам, сообщает Al Hadath. В Тегеране отметили, что не выходили из переговоров.

Тегеран и Вашингтон ответили на предложение посредников вернуться к непрямому диалогу и остановить удары, сообщает сегодня арабский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

"Вашингтон и Тегеран представили свои ответы на пакистано-катарское предложение о возобновлении переговоров"

– Al Hadath

Напомним, Пакистан и Катар выступают посредниками между Ираном и США. Ранее они выступили с инициативой ввести на десять дней режим прекращения огня и возобновить непрямой диалог, направленный на урегулирование.

Данных о том, какие именно ответы дали посредникам представители Тегерана и Вашингтона нет. Однако, согласно информации, полученной Al Hadath у одного из источников, иранская сторона проинформировала Исламабад, что Тегеран "не вышел из переговоров, а приостановил их".

Также в Иране подчеркнули, что "переговоры необходимо продолжать в соответствии с меморандумом о взаимопонимании". В Тегеране, поделился источник, видят первоочередной задачей переговоры по Ормузу, затем – по разблокировке замороженных иранских активов, после чего Иран будет готов к обсуждению ядерного вопроса.