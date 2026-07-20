Вестник Кавказа

"Локомотив" и "Ахмат" разошлись миром

"Локомотив" и "Ахмат" разошлись миром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Ахмат" ушел от поражения в матче с "Локомотивом" в 1-м туре чемпионата России по футболу. Игра проходила в Москве.

В Москве только что завершилась встреча 1-го тура чемпионата России по футболу в сезоне 2026/27 между "Локомотивом" и "Ахматом". Команды сыграли вничью 1:1.

На 8-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев вывел "Локомотив" вперед. Грозненцы отыгрались на 83-й минуте благодаря точному удару нападающего Эральда Максути.

Во 2-м туре "Ахмат" примет в Грозном "Спартак", а "Локомотив" сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо".

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