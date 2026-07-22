Пашинян и Макрон по телефону подтвердили готовность к углублению отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и французский президент Эммануэль Макрон сегодня провели телефонный разговор, в ходе которого заявили о готовности к дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Телефонный разговор состоялся в субботу между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном, такое сообщение распространила пресс-служба правительства Армении.

В ходе беседы ее участники рассмотрели ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, взаимно подтвердив готовность Еревана и Парижа к их углублению. Со своей стороны армянский лидер обратил внимание на важность активизации сотрудничества в торговле и экономике, предполагающего в том числе открытие новых возможностей для экспорта из Армении.

Главы государств рассмотрели и развитие отношений между Арменией и Евросоюзом, а также ряд вопросов международной повестки.

Еще одной темой обсуждений стал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Пашинян и Макрон указали на важность налаживания стабильного и долгосрочного мира.

Президент Франции еще раз поздравил армянского премьера с победой его партии на парламентских выборах, пожелав ему успехов в дальнейшем труде на этом посту.