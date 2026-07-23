Вестник Кавказа

Нетаньяху едет в США

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 июля прилетит в Вашингтон. В американской столице он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

В ближайший понедельник состоится визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США, об этом рассказали в канцелярии израильского лидера.

В сообщении уточняется, что глава правительства Израиля прибудет в Вашингтон 27 июля. Нетаньяху прилетит в Америку по приглашению президента США Дональда Трампа.

Встреча глав государств запланирована на вторник 28 июля. Она состоится в Белом доме.

Напомним, как ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала причиной роста напряженности в американо-израильских отношениях.

Ситуация, пишет издание, настолько серьезная, что американский президент Дональд Трамп отказывается от встреч и даже разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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