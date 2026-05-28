Доходы Азербайджана от экспорта фундука превысили $95 млн

Экспорт фундука принес Азербайджану за первое полугодие 2026 года более $95 млн, что больше прошлогоднего уровня на 25%.

В этом году на четверть возросли доходы Азербайджана от экспорта фундука, следует из данных Государственного таможенного комитета АР.

В январе-июне этого года Азербайджан поставил на мировой рынок 8 341 т фундука на $95,58 млн. По объему экспорт снизился относительно первого полугодия прошлого года на 22,4%, однако в стоимостном выражении экспорт орехов вырос на 24,6% – почти на $19 млн.

В число основных покупателей азербайджанского фундука входит Россия.