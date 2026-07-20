Лавров и Рубио встретятся 23 июля

Глава МИД РФ сообщил, что на 23 июля согласована встреча с главой Госдепа США. Лавров и Рубио встретятся в Маниле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что в четверг в первой половине дня запланирована его встреча с главой американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио.

Лавров сообщил, что его встреча с госсекретарем Соединенных Штатов согласована, и должна состояться в первой половине дня 23 июля.

"Встреча уже согласована. Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях",

– Сергей Лавров

По мнению главы МИД РФ, встреча с Рубио будет в любом случае полезной.

Лавров прибыл в Манилу 21 июля и пробудет на Филиппинах до 23 июля включительно, он участвует в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).