Рубио предложил Лаврову встречу в Маниле

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов к встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН на Филиппинах.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что в скором времени готов встретится с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что встреча может произойти на Филиппинах в ходе проведения мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Об этом Рубио сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Лавровым или министром иностранных дел КНР Ван И в рамках посещения Манилы.

"Не уверен, что это окончательно согласовано. Но мы бы были готовы к встрече с ними. Конечно"

– Марко Рубио

Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила о том, что глава американской дипломатии будет находиться в Маниле 19-23 июля. В рамках визита предусмотрены двусторонние встречи с должностными лицами ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Что предлагают США России?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал интересы Вашингтона в организации прямого диалога на уровне министров иностранных дел и российский подход к выстраиванию контактов с Администрацией Трампа в нынешних условиях.

"В Администрации Трампа в середине июля выросла потребность в установлении прямых контактов с РФ ввиду необходимости демонстрации внешнеполитических успехов, которые пока не просматриваются по другим направлениям. Эскалация боевых действий с Ираном на днях обернулась для Вашингтона потерей двух солдат на военной базе в Иордании – а для Америки даже два гроба, пришедших с непопулярной в обществе внешней войны, сравнимы с поражением Наполеона при Ватерлоо. Резко растет оппозиция Белому дому в американском истеблишменте, так как он вроде бы месяц назад подписал перемирие, а теперь ВС США несут потери. Более того, Дональд Трамп, по всей видимости, планирует удвоить ставки и начать новую полномасштабную войну с Ираном", - прежде всего сказал Владимир Васильев.

"На фоне подготовки к новой войне с Ираном интерес Администрации Трампа к украинскому конфликту опять снизился до нуля – казалось бы, зачем сейчас организовывать контакты с Москвой на высоком уровне? Дело во взаимосвязанности украинского и иранского конфликтов. На фоне того, что у США есть явные трудности с ведением боевых действий против Ирана – не хватает ракет, нужна ротация войск, слишком долго остающихся в зоне Персидского залива – появилась новость о том, что Москва направила Тегерану самолет радиолокационного управления ТУ-214. После этого были произведены высокоэффективные удары КСИР по базам США, отдаленным от Персидского залива, в той же Иордании, и есть основания полагать, что иранские войска задействовали для этого некую новую военную технику", - обратил внимание американист.

"Поэтому с точки зрения США ситуация сейчас выглядит так, что Россия отвечает на управляемые американским "Старлинком" украинские беспилотники, бьющие по российским городам, координацией иранских беспилотников, бьющих по базам США в страна Ближнего Востока. А это уже серьезный мотив для проведения переговоров с Москвой, просто игнорировать Россию и заниматься только иранской темой США в такой обстановке не могут. Напомню, что в начале лета тема переговоров Россия-Украина была временно закрыта, причем в США сделали вид "не хотите – и не надо, пусть продолжаются боевые действия". Теперь же Москва нашла на это убедительный ответ: если вы поддерживаете Киев, мы поддержим Тегеран. Тут безусловно необходимо сверить часы как минимум на уровне министров иностранных дел", - отметил эксперт.

"Важно подчеркнуть, что Россию в принципе не устраивает сложившийся формат контактов с Администрацией Трампа, когда сегодня мы будто бы сближаемся, завтра опять отдаляемся, потому что Вашингтон сменил свою позицию или снизил интерес к российско-американскому диалогу, а послезавтра снова идут попытки наладить связи с той же неопределенной перспективой. Россия нацелена на последовательное развитие диалога с решением двусторонних вопросов независимо от других треков. Москва безусловно готова нормализовать контакты, а у американцев вроде бы есть формула Уиткоффа и Кушнера для этого, но они слишком часто меняют подходы, из-за чего продвигать вперед не удается. В этой связи, конечно, потенциальная встреча Лаврова и Рубио в Маниле имеет свою интригу: будет ли просто обмен мнениями или произойдет какой-то разворот в сторону сделок?", - указал Владимир Васильев.

"С российской стороны повестка переговоров остается такой, какой она была изначально при организации контактов с Администрацией Трампа: российско-американская нормализация взаимодействий и перспективы обеспечения мировой стратегической стабильности. Мы предлагаем над этим работать на протяжении полутора лет. К сожалению, пока что эту повестку не удается пока продвинуть. По всей видимости, это связано с препятствиями с обеих сторон. У России, как и у Ирана и некоторых других стран, заинтересованных в нормализации отношения с США, не хватает военно-экономических ресурсов, чтобы оказать давление на Вашингтон. В то же время у Администрации Трампа серьезно ограничен политический ресурс для каких-то мирных подвижек по проблемным трекам. В США набирает обороты кампания противодействия Трампу, которая выльется в поражение республиканцев на выборах в Конгресс", - сообщил американист.

"Получение Демократической партией большинства в обеих палатах Конгресса может стать угрозой для самого Дональда Трампа, поскольку и демократы, и даже некоторые сенаторы-республиканцы говорят о необходимости импичмента президента. С одной стороны, это мотивирует Трампа искать пути к демонстрации успехов во внешней политике, в том числе не только силовых, но и дипломатических, а значит, встречаться и договариваться с Россией. Но с другой стороны, резкая ограниченность политического ресурса превращает Трампа фактически во флюгер – он ежедневно может менять позицию на противоположную из-за малейших дуновений в политическом поле США. Поэтому вполне возможно, что сейчас Вашингтон еще раз предложит Москве некую новую сделку, в Россию вновь приедут Уиткофф и Кушнер, но что из этого выйдет, совершенно неясно. По сути, мы вернулись к формуле Эр-Рияда от 12 февраля 2025 года, когда Сергей Лавров в ожидании первого визита американских переговорщиков в Кремль сказал: "Приедут американцы – мы послушаем, что они нам скажут". Поэтому и в Маниле Лавров будет в большей степени слушать, что теперь хочет предложить Белый дом через Рубио", - заключил эксперт.