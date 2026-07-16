Турция выступила с инициативой создать стратегический союз с РФ, Ираном и Китаем

Турецкая партия "Родина" заявила о необходимости создать союз Анкары, Москвы, Тегерана и Пекина, который призван предотвратить глобальный мирой конфликт.

Создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности, такое заявление было опубликовано турецкой партией "Родина".

Уточняется, что соответствующая инициатива была озвучена руководством партии на международной конференции в Анкаре "Союз, который предотвратит большой конфликт".

Основная идея конференции заключается в создании многополярного мира, который будет базироваться на соблюдении норм международного права.

На ней присутствовали около 200 участников из 17 стран, сообщают российские СМИ.

"В нынешних условиях основой такой силы (способной обеспечить глобальную безопасность - ред.) должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана"

— партия "Родина"

Как отметили представители партии, формирование стратегического союза Анкары, Москвы, Тегерана и Пекина "станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга".

Такой формат сможет предотвратить эскалацию международных конфликтов и появление условий для новой мировой войны, пишет РИА Новости.