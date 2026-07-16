Грузия и Китай будут сотрудничать по вопросам искусственного интеллекта

Тбилиси и Пекин расширяют партнерство: создана рабочая группа по вопросам развития ИИ.

Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили объявила об организации рабочей группы с китайскими специалистами по вопросам развития искусственного интеллекта.

"Наше партнерство с Китаем — яркое доказательство того, как тесное сотрудничество может превратить общие цели в реальные дела"

– Мариам Квривишвили

По словам Квривишвили, сотрудничество по ИИ будет проходить в рамках меморандума, который был оформлен между Минэкономикой Грузии и Госкомитетом по развитию и реформам КНР.

Как отметил глава ведомства, для развития сферы ИИ необходимы усилия многих стран и тесное сотрудничество.