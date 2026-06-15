В Дагестане рекомендуют кипятить воду для питья

​Жителям Гергебильского района Дагестана рекомендовали употреблять только кипяченую воду из-за отклонений показателей на фоне сообщений о затоплении фермы.

​Управление Роспотребнадзора в Дагестане рекомендует жителям использовать для питья кипяченую воду из-за отклонения от нормы отдельных показателей в Гергебильском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

​Специалисты подчеркнули, что подобные меры предосторожности необходимо строго соблюдать вплоть до окончательной стабилизации качества воды.

​Результаты проведенных лабораторных анализов полностью опровергают распространяемые в социальных сетях и прессе сообщения о вероятном загрязнении воды Гергебильского района в результате затопления животноводческой фермы.

​Отметим, ранее в Гергебильском районе произошло подтопление местной фермы, после чего начали массово распространяться сообщения об угрозе опасного заражения питьевой воды.