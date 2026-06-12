Вестник Кавказа

Более 20 населенных пунктов Дагестана остались без электроснабжения

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В трех районах Республики Дагестан более 20 населенных пунктов остались без света из-за аварийных отключений электроэнергии, которые произошли из-за замыканий на ЛЭП.

В Дагестане из-за замыканий на ЛЭП без электроэнергии остался 21 населенный пункт на территории трех районов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

​Информация об отключениях электроэнергии поступила от ЕДДС Чародинского, Табасаранского и Левашинского районов. Причиной происшествия предварительно названы неполадки на линиях электропередач.

​Восстановить подачу электричества планируется 15 июня ориентировочно к 22:00 мск.

​Незадолго до происшествия спасатели информировали об ожидаемых сильных осадках и порывах ветра скоростью до 23 м/с в ряде муниципалитетов республики.

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