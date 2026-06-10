В Дагестане восстановили поврежденный взрывом магистральный газопровод

Власти Дагестана провели ремонтные работы на магистральном газопроводе "Моздок - Казимагомед", восстановив объект, который пострадал после взрыва.
"Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе "Моздок - Казимагомед" завершены. Компания "Газпром трансгаз Махачкала" выполнила работы в ранее обозначенный срок - на месте специалистами компании был определен трехдневный период, сроки были соблюдены. В настоящее время система заполнена газом"
– врио Минэнерго Дагестана Марат Шихалиев
По данным чиновника, подключение потребителей уже стартовало. Отмечается, что последствия аварии были оперативно устранены, что позволило избежать масштабных отключений газа.
Напомним, что инцидент с детонацией газопроводе произошел в районе Кизилюрта 9 июня. Причиной стала разгерметизация.