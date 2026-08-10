Глава CENTCOM призвал Израиль вернуться к ударам по Ирану – СМИ

Американская сторона призывает Израиль возобновить атаки на Иран и сделать целью энергетическую инфраструктуру страны. Об этом, по данным СМИ, говорилось на недавней встрече главы CENTCOM с руководством ЦАХАЛ.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время визита в Израиль на прошлой неделе выступил с призывом к возобновлению ударов по Ирану, передает израильский 13-й телеканал.

Сообщается, что Купер указал израильским военным о необходимости возобновить атаки на Иран, он призвал наносить удары по объектам национальной инфраструктуры, включая предприятия газовой, нефтяной и энергетической отраслей.

"Атаки на инфраструктуру в Иране изменят правила игры и причинят значительный ущерб. В нынешней ситуации иранцы не изменят свою позицию"

– Брэд Купер

Он также отметил, что вероятно у США не будет другого выбора, кроме как также вернуться к военным действиям против Исламской Республики.

Напомним, Купер в рамках визита в Израиль принял участие в заседании высшего оперативного форума Армии обороны Израиля с начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими военными.