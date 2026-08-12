Вестник Кавказа

Хуситы атаковали НПЗ на юге Саудовской Аравии

Нефтеперерабатывающий завод
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
НПЗ Saudi Aramco на юге Саудовской Аравии подвергся атаке хуситов. Удары были нанесены с использованием беспилотников.

Йеменские хуситы нанесли удар по НПЗ на юге Саудовской Аравии. В атаке на объект компании Saudi Aramco были задействованы два БПЛА, передают СМИ. 

"Йеменские вооруженные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в районе Джизана двумя беспилотниками, попадание было точным"

– СМИ 

Как отметили представители хуситов, удар стал ответом на действия Саудовской Аравии против повстанцев в провинциях Саада и Хаджа. В радикальном движении отметили, что атаки на объекты КСА возобновятся, если Эр-Рияд продолжит эскалацию. 

Ранее в Пакистане заявили о готовности помогать Саудовской Аравии в обеспечении безопасности судоходства.

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