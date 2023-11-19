Турецкие археологи возобновили раскопки легендарного Гебекли-Тепе

В турецкой провинции Шанлыурфа начался новый этап раскопок у знаменитого храмового комплекса Гебекли-Тепе - древнейшего из известных человечеству мегалитических объектов.

Турецкие археологи начали очередной этап раскопок легендарного храмового комплекса Гебекли-Тепе в юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа: их задача - пролить свет на секрет строительства и историю древнейшего из известных человечеству мегалитических объектов, сообщил культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Мы расширяем наши исследования в Гебекли-Тепе с охватом новых участков. Площадь раскопок охватит территорию площадью в 80 на 70 метров"

- Мехмет Нури Эрсой

Комплекс Гебекли-Тепе ("Пузатый холм") ученые обнаружили в 1963 году, в июле 2018 года он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, напоминает АЗЕРТАДЖ.

Это древнейшее из крупных мегалитических сооружений в мире, возраст которого датируется по меньшей мере 9-м тысячелетием до нашей эры. Он представляет собой сооружения круглой формы (концентрические окружности), число которых доходит до 20. Поверхность некоторых колонн покрыта рельефами. Долгое время комплекс был скрыт под холмом Гебекли-Тепе высотой около 15 м и диаметром около 300 м.

В марте 2019 года прошло официальное открытие комплекса с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сейчас его ежегодно посещают сотни тысяч жителей и гостей Турции.