Вестник Кавказа

Мекканское соглашение может быть расширено

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участники нового ближневосточного альянса – Турция, Пакистан и Саудовская Аравия – допускают присоединение к нему других стран, заявили в Анкаре.

Созданный в Мекке оборонный альянс Турции, Пакистана и Саудовской Аравии может пополниться новыми членами и готов рассматривать соответствующие заявки от других стран, рассказал официальный представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк.

"По мере оформления механизма и наличии необходимого консенсуса может быть рассмотрено участие других стран в альянсе"

– Зеки Актюрк

Представитель турецкого оборонного ведомства обратил внимание на то, что новый альянс не ставит целью заменить НАТО или хотя бы конкурировать с ним: его участники стремятся запустить механизм, который бы оказывал содействие в поддержании глобальной архитектуры безопасности. Актюрк добавил, что Мекканское соглашение не направлено против какого-либо государства.

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