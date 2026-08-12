Президент России оценил последствия укрепления рубля

Владимир Путин заявил, что укрепление рубля приносит выгоду рядовым гражданам, однако создает проблемы для экспортно-ориентированных компаний.

Президент России Владимир Путин констатировал проблемы для экспортно-ориентированных предприятий из-за укрепления национальной валюты. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Глава региона доложил о стабильном состоянии областной экономики. При этом он обратил внимание на сложности, возникающие в связи с экспортной направленностью местного бизнеса.

"Когда все радуются, что твердый рубль, мы просто плачем, потому что мы недополучаем денег в бюджет"

- Валерий Лимаренко

В ответ глава государства подтвердил наличие трудностей для экспортеров, однако напомнил о выгоде крепкого курса для обычного населения.

"Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы"

- Владимир Путин