Президент России оценил последствия укрепления рубля

Президент России Владимир Путин констатировал проблемы для экспортно-ориентированных предприятий из-за укрепления национальной валюты. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Глава региона доложил о стабильном состоянии областной экономики. При этом он обратил внимание на сложности, возникающие в связи с экспортной направленностью местного бизнеса.
"Когда все радуются, что твердый рубль, мы просто плачем, потому что мы недополучаем денег в бюджет"
- Валерий Лимаренко
В ответ глава государства подтвердил наличие трудностей для экспортеров, однако напомнил о выгоде крепкого курса для обычного населения.
"Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы"
- Владимир Путин