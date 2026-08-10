Иран планирует увеличить добычу нефти на южных месторождениях

В Иране увеличат суточную добычу сырой нефти на южных месторождениях примерно на 39 тыс баррелей до конца года. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор Рамин Хатеми согласно официальным данным.
"До конца текущего иранского года за счёт установки 27 единиц внутрискважинных насосов добыча сырой нефти на территории компании возрастёт до 39 тысяч баррелей в сутки"
- Рамин Хатеми
С марта по июль 2026 года монтаж 13 насосов уже дал прирост на 15,8 тыс баррелей в сутки, а к концу сентября их число достигнет 17. При этом в прошлом году на объектах было установлено всего 9 подобных агрегатов.
Отметим, что работы по ускоренному ремонту идут совместно с предприятиями Карун и Масджид-Сулейман. Вся инфраструктура принадлежит Национальной иранской компании южных нефтяных зон, которая контролирует 45 месторождений на площади 400 тыс кв км от провинции Бушир до севера провинции Хузестан.