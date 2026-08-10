Иран планирует увеличить добычу нефти на южных месторождениях

​До конца текущего года в Иране увеличат суточную добычу сырой нефти на южных месторождениях примерно на 39 тыс баррелей.

​В Иране увеличат суточную добычу сырой нефти на южных месторождениях примерно на 39 тыс баррелей до конца года. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор Рамин Хатеми согласно официальным данным.

​"До конца текущего иранского года за счёт установки 27 единиц внутрискважинных насосов добыча сырой нефти на территории компании возрастёт до 39 тысяч баррелей в сутки"

- Рамин Хатеми

​С марта по июль 2026 года монтаж 13 насосов уже дал прирост на 15,8 тыс баррелей в сутки, а к концу сентября их число достигнет 17. При этом в прошлом году на объектах было установлено всего 9 подобных агрегатов.

​Отметим, что работы по ускоренному ремонту идут совместно с предприятиями Карун и Масджид-Сулейман. Вся инфраструктура принадлежит Национальной иранской компании южных нефтяных зон, которая контролирует 45 месторождений на площади 400 тыс кв км от провинции Бушир до севера провинции Хузестан.